Libri gratis alle medie e accesso libero a Medicina, anche Salvini vuole aiutare i giovani

I politici impegnati nella campagna elettorale si rivolgono sempre più spesso ai giovani: è esemplare la decisione presa anche da Silvio Berlusconi di creare dei video su Tik Tok. Anche Matteo Salvini, leader della Lega, si allinea.

Selezioniamo sui voti, oggi 80% escluso

Il leghista parla degli studenti, chiedendo “ingresso libero al primo anno della Facoltà di Medicina”, perché “la selezione, come avviene in Francia, va fatta sui voti e non sulle crocette e quiz della fortuna”.

In visita al mercato settimanale di Fano, il numero uno del Carroccio ha detto che “la prossima settimana migliaia di giovani faranno il test per entrare a Medicina, purtroppo 4 su 5 non ce la faranno”.

Testi gratuiti alle medie

Tra i pensieri di Salvini ci sono anche gli studenti tra gli 11 e i 13 anni di età (con le loro famiglie sempre più alle prese con spese extra da affrontare): il segretario leghista ha ribadito che occorre introdurre “libri di testo gratuiti per gli studenti delle scuole medie”.

Si tratterebbe, indubbiamente, di una risposta importante e ben gradita: per realizzarla, comunque, la spesa non sarebbe limitata.