Liceo Matematico, si parte a settembre: 14 istituti a Roma e provincia. Unione degli studenti critica: “Bastava potenziare il liceo scientifico”

“L’obiettivo del Liceo Matematico è valorizzare il rigore della matematica e, al tempo stesso, rafforzarne la capacità di promuovere comprensione, argomentazione, interpretazione e dialogo con gli altri saperi. Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione, nello sviluppo del pensiero critico e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro”. Con queste parole, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto sottolineare la decisione dell’amministrazione scolastica – con il Decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno scorso – di avviare la sperimentazione del Liceo Matematico presso 100 istituzioni scolastiche individuate a livello nazionale, con avvio dall’anno scolastico 2026/2027, quindi già da settembre prossimo.

Non un semplice potenziamento della disciplina

Quindi, continuano dal Mim, “il Liceo Matematico non è un semplice potenziamento orario della disciplina, ma una proposta culturale e didattica che riconosce alla matematica un ruolo centrale nella formazione delle studentesse e degli studenti”.

“La sperimentazione – ha tenuto a ricordare Valditara – si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento dell’insegnamento della matematica nei licei, in continuità con il lavoro sulle nuove Indicazioni nazionali”.

La sperimentazione del Liceo Matematico nasce da un percorso avviato dall’Università di Salerno e cresciuto negli anni grazie all’impegno delle scuole, dei docenti e delle università coinvolte: “oggi questo patrimonio – sottolineano con fierezza dal Ministero – viene riconosciuto e accompagnato in una nuova fase, con una cornice nazionale, un monitoraggio strutturato e una prospettiva di sistema.

Diverse le scuole coinvolte a Roma, come riporta Roma Today. In tutto 14 tra Capitale e provincia, in cui verrà attivato il liceo matematico. Ci sono gli istituti di istruzione superiore Salvini, Pascal, Hack e Via Roma 298, e i licei romani Russell, Avogadro, Cannizzaro, Newton, Plinio Seniore, Majorana, Nomentano, Levi-Civita, Talete e il Peano.

Unione degli studenti: poca differenza dagli altri

Critica l’Unione degli studenti: “Mentre la scuola italiana cade a pezzi, con manutenzioni scarse e scuole inagibili, il primo interesse del ministro è sperimentare un nuovo liceo che si differenzia poco dagli altri – è l’accusa –. Davanti alla nascita di sempre nuovi indirizzi nelle nostre scuole vediamo sempre più come il mondo della scuola sta diventando un supermercato dei saperi. Al posto di potenziare e riformare il liceo scientifico, che per definizione è l’indirizzo matematico, troviamo ingiusta e propagandistica la scelta di crearne una nuova sfumatura”.

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