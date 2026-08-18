Docente vince il concorso su posto comune, non vuole abbandonare l’alunno con disabilità ma non può: lui scrive a Valditara

Uno studente con disabilità grave di diciassette anni, in procinto di iniziare l’ultimo anno delle scuole superiori, ha deciso di scrivere al ministro Valditara e al presidente della Repubblica Mattarella per cercare di avere assegnata, anche quest’anno, la docente di sostegno che lo ha seguito fino ad ora.

La docente ha vinto una cattedra su posto comune ma non può rinunciarvi, anche se lei desidera continuare a lavorare insieme all’alunno in questione.

Ecco la lettera inviata alla Tecnica della Scuola:

“Sono uno studente con disabilità grave di natura fisica, legata a una rara sindrome genetica sistemica che coinvolge diversi organi e apparati. A settembre inizierò la quinta superiore, l’anno della maturità. Da due anni sono seguito da una insegnante di sostegno.

In questi due anni non abbiamo costruito soltanto un rapporto di fiducia. Abbiamo costruito un percorso di crescita, fatto di metodi di studio, strategie e tecniche di apprendimento pensate sulle mie difficoltà e sulle mie possibilità.

È stato un lavoro lungo, che ha richiesto grande impegno da parte di entrambi e che mi ha aiutato a diventare più autonomo, più sicuro e più consapevole delle mie capacità.

Cambiare insegnante adesso non significherebbe soltanto conoscere una persona nuova. Significherebbe rischiare di disperdere un lavoro costruito in due anni, proprio nell’anno in cui dovrebbe accompagnarmi alla maturità e al successo formativo.

Quest’anno la professoressa ha vinto un concorso su posto comune ed è stata assunta a tempo indeterminato in un’altra provincia.

È disponibile a seguirmi ancora per un solo anno, fino alla maturità.

Ed è qui che nasce il paradosso.

Se fosse rimasta una docente a tempo determinato sul sostegno, esiste una procedura che, in determinate condizioni, potrebbe consentirmi di continuare con lei. Ora che è diventata di ruolo, questa possibilità non è prevista.

Io, però, non sono cambiato.

La mia disabilità non è cambiata.

Il mio bisogno di continuità non è cambiato.

È cambiato soltanto il contratto della mia insegnante.

Da mesi mia madre scrive al Ministro dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e all’Ambito Territoriale di Bari, chiedendo che venga trovata una soluzione.

Anche il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità si è espresso favorevolmente rispetto alla necessità di tutelare la continuità del mio percorso.

Eppure, ad oggi, una soluzione concreta non è ancora arrivata.

Io non chiedo un privilegio.

Chiedo che non venga cancellato un lavoro costruito con fatica, impegno e risultati.

Signor Ministro,

mia madre Le ha già scritto più volte.

Oggi Le scrivo io.

Le chiedo di guardare concretamente questa situazione e di verificare se possa essere trovata una soluzione che permetta alla mia insegnante di mantenere il ruolo che ha conquistato e, nello stesso tempo, di accompagnarmi ancora per questo ultimo anno.

Non Le chiedo un favore. Le chiedo di tutelare un percorso educativo che sta funzionando e che rischia di essere interrotto proprio alla fine.

Signor Ministro, non lasci che tutto questo lavoro venga disperso proprio adesso.

E mi rivolgo anche al Presidente della Repubblica.

Signor Presidente,

so che non spetta a Lei decidere l’assegnazione di un docente.

Ma Lei rappresenta la Repubblica e i principi della nostra Costituzione.

Le chiedo di ascoltare la mia voce e di aiutarmi a far capire alle istituzioni che dietro una questione amministrativa c’è un ragazzo con disabilità grave, ci sono due anni di lavoro e di crescita e c’è una maturità da affrontare.

A chi legge chiedo soltanto questo:

se al mio posto ci fosse vostro figlio, accettereste che proprio nell’anno della maturità venisse interrotto un percorso costruito in due anni, anche se la sua insegnante è disponibile a continuarlo?

Vorrei soltanto poter arrivare alla maturità continuando il percorso che mi ha portato fin qui”.