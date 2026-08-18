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18.08.2026

Supplenze GPS 2026/27, quando si parte con i bollettini per gli incarichi? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
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Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Un tema che riguarda una moltitudine di docenti, più di 200mila persone, se non addirittura 300mila precari vivono l’attesa dei bollettini per gli incarichi annuali fino al termine delle attività didattiche o supplenze fino al 31 agosto”.

“Questo avverrà con molta probabilità nella settimana successiva a questa. Dal 24 agosto si lavorerà esclusivamente sulle GPS e le criticità non mancano perché per esempio ci sono persone che non si ritrovano in graduatoria, che hanno punteggi non congrui con quello che hanno dichiarato o ci sono persone che hanno commesso degli errori nella compilazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, hanno segnalato agli Uffici Scolastici gli errori e non hanno modificato il punteggio, non ci sono rettifiche per tutti e questo può comportare poi in seno alle supplenze un problema quando ci sarà il controllo da parte dei dirigenti scolastici perché questo può procurare rettifiche in corso d’opera. Le rettifiche devono essere fatte con massima urgenza in fase pre nomina e non in fase successiva alla nomina”.

“La finestra temporale è la fine del mese di agosto, si partirà coi bollettini zero e poi a stretto giro di posta il bollettino uno. Bollettino zero e bollettino uno potrebbero addirittura essere fatti nella stessa giornata e comunque prima dell’1 settembre in modo da consentire alla maggior parte dei precari di essere in cattedra e di prendere servizio giorno 1″.

“Poi chiaramente i bollettini si ripeteranno nella prima settimana di settembre e sappiamo bene che storicamente la statistica ci dice di bollettini a due cifre, cioè decimo bollettino, undicesimo, dodicesimo e così via fino al 31 dicembre e anche oltre”.

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