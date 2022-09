L’Istituto John Dewey accoglie la prima scuola tedesca a Catania

L’Istituto “John Dewey”, scuola primaria paritaria ad indirizzo internazionale, inizia il secondo anno di attività con la partecipazione di due classi di bambini tedeschi, figli dei militari della Base Nato di Sigonella.

Il Ministero dell’Istruzione della Germania ha autorizzato l’apertura della “scuola tedesca” a Catania che prende avvio con i primi cinque bambini di classe prima, seconda, e quarta. E’ questo un piccolo seme che nel tempo germoglierà e Tharya, Henry O, Iva, Henry S. e Zarah avranno presto altri compagni di viaggio nel cammino formativo.

Nel corso della cerimonia inaugurale dell’anno scolastico con la partecipazione della dott.ssa Sandra Zgardea, rappresentante del Ministero dell’Istruzione di Germania, la direttrice della scuola Frau Tunn e la maestra Daniela Heydt hanno accolto i bambini con tanti doni, zainetti e materiale scolastico.

Il direttore amministrativo della Forze Tedesche a Catania, Herr Bleck, insieme al preside dell’Istituto “John Dewey, Giuseppe Adernò, hanno consegnato alla direttrice la simbolica “chiave della scuola” ed è stata esposta la bandiera tedesca accanto a quella italiana ed europea.

Molto soddisfatti i genitori presenti ed i militari della Base Nato per questo nuovo servizio che offre ai bambini una formazione culturale e sociale nello stile della cooperazione e della condivisione di valori e di civiltà.

Nel canto finale “Schule ist mehr, mehr, mehr” si sintetizza il commento dei genitori: “Dove potevamo trovare una scuola così bella? Siamo proprio felici per i nostri bambini”.

Immersa nel verde degli orti della Fondazione Valdisavoia sulla collina di Cibali con tanti spazi e aule didattiche all’aperto, adottando l’outdoor education, l’istituto è veramente “green”.

Come afferma con soddisfazione Martina Formosa, nei laboratori didattici, secondo lo stile pedagogico di John Dewey del “learning by doing”, i bambini vengono accompagnati nell’imparare facendo e nella pratica comunicativa in inglese, tedesco e spagnolo, con il supporto dei docenti della “Yes School” coordinati da Maria Grazia Puglisi e Chris Reneau.

La sinergia che viene attivata tra bambini italiani, tedeschi, americani, inglesi e spagnoli è segno di qualità e di efficace integrazione culturale in vista del futuro di una vera scuola europea, con lo sguardo aperto sul mondo.

La pratica dei laboratori di giardinaggio, falegnameria, creatività artistica e le tante pratiche sportive, rendono la scuola “attiva” e dinamica.

Con gioia ed entusiasmo i piccoli tedeschi hanno cantato: “La scuola è importante per me, mi guida al sapere e mi fa diventare grande”.