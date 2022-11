L’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Roma compie 150 anni: tutte le iniziative per celebrare la storia della scuola

L’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Roma celebra 150 anni di storia. Generazioni di studenti, periti agrari e cittadini del domani, si sono diplomati in 150 anni di storia. L’istituto è attento a coniugare tradizione e innovazione, ambiente e tecnologia, passato e futuro.

In occasione del suo centocinquantenario la scuola cambia look e restituisce agli studenti spazi, laboratori e rinnovati percorsi formativi. Un nuovo locale frantoio con macchinari domotici, una palestra ristrutturata e accessibile, ma anche la ricostruzione dell’archivio storico: partire dalla storia e dalla tradizione per costruire una via sicura verso il futuro.

L’ITA Giuseppe Garibaldi nasce nel 1872 e rappresenta oggi una vera e propria oasi naturalistica all’interno del tessuto urbano di Roma, con un complesso scolastico che si estende su circa 76 ettari nei quali sono bene inseriti l’edificio scolastico, i laboratori di agronomia, chimica, biotecnologia, informatica e topografia e costruzioni, gli edifici aziendali (cantina, frantoio, serre, caseificio, parco macchine, museo di macchine agricole d’epoca), le aree verdi destinate alle coltivazioni (oliveti, vigneti e seminativi) e le strutture sportive.

All’Istituto è annesso un Convitto che ospita gli studenti, anche di scuole limitrofe, provenienti da sedi lontane con possibilità di Semiconvitto con servizio di mensa e studio pomeridiano.

Gli eventi in occasione del centocinquantenario

Il prossimo 17 novembre alle ore 10,30 la comunità scolastica si riunisce per celebrare questo importante traguardo. Di seguito il programma:

-ore 11.00/11.15 aviolancio effettuato dal primo luogotenente Rinaldo Lizza e dal primo luogotenente Damiano Chiloiro con consegna delle bandiere italiana e dell’istituto alle autorità;

-piantumazione del corbezzolo, pianta rappresentativa della bandiera italiana e installazione della targa commemorativa del centocinquantenario;

-concerto della banda del corpo dei vigili del fuoco con esecuzione dell’inno italiano e delle arie che richiamano ai valori della patria;

-messaggio delle autorità;

-presentazione dell’archivio storico della scuola;

-taglio della torta e fuochi d’artificio.