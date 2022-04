L’Italia ripudia la guerra: il manifesto per il 25 aprile dell’Anpi

L’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) ha presentato il manifesto ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile 2022, scegliendo come slogan “L’Italia ripudia la guerra”, secondo la citazione della Costituzione

L’Anpi, finita più volte nelle polemiche per la propria posizione da quando l’Ucraina è stata invasa dalla Russia, il 28 febbraio invitava la Nato a non portare avanti: “una politica di potenza”, mentre veniva condannata: “la sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della Nato a Est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia”.

Nel manifesto l’articolo 11 è scritto con i gessetti ed esposto in una piazzetta con alcuni partigiani in compagnia di ragazzi e bambini, mentre da una finestra c’è una ragazza che sorregge una bandiera arcobaleno con la scritta «pace» e su altre finestre ci sono bandiere tricolori che però sembrano più richiamare quelle ungheresi che italiane.