L’obbligo della mascherina a scuola arriva al Tar

La Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà consegnare al Tar del Lazio una “sintetica relazione” per chiarire le evidenze scientifiche alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche durante l’orario scolastico per i bambini fra i 6 e gli 11 anni.

L’ha deciso il presidente della prima sezione del tribunale amministrativo, nell’ambito di un ricorso proposto contro il Dpcm del 3 dicembre scorso nella parte in cui «non prevede l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infra dodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali Oms e Unicef».