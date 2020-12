Lombardia, Fontana annuncia: dal 13 dicembre sarà in zona gialla

Il Presidente Attilio Fontana ha annunciato poco fa su Facebook che da domenica 13 dicembre la regione Lombardia passerà in zona gialla.

Il Ministro Speranza firmerà l’ordinanza venerdì 11, il provvedimento sarà in Gazzetta Ufficiale sabato 12 e diventerà effettivo da domenica 13 dicembre.

Per le scuole in sostanza non cambia nulla: restano in DaD le scuole superiori, mentre continua in presenza l’infanzia e il primo ciclo.

La grande novità riguarda gli spostamenti, che saranno possibili anche tra Comuni.

Analogo provvedimento dovrebbe interessare anche il vicino Piemonte.