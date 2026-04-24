Lombardia, pubblicato il calendario scolastico 2026/27: inizio lezioni il 14 settembre 2026 (il 7 per l’infanzia), termine l’8 giugno 2027 (30 per l’infanzia)

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 viene confermato il Calendario Scolastico della Regione Lombardia di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012.

L’avvio delle lezioni è il 7 settembre 2026 per le Scuole dell’infanzia e il 14 settembre 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato;

Le lezioni terminano l’8 giugno 2027 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia.

Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale e i tradizionali periodi di vacanza: