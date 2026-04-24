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24.04.2026

Lombardia, pubblicato il calendario scolastico 2026/27: inizio lezioni il 14 settembre 2026 (il 7 per l’infanzia), termine l’8 giugno 2027 (30 per l’infanzia)

Lara La Gatta

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 viene confermato il Calendario Scolastico della Regione Lombardia di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012.

L’avvio delle lezioni è il 7 settembre 2026 per le Scuole dell’infanzia e il 14 settembre 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato;

Le lezioni terminano l’8 giugno 2027 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia.

Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale e i tradizionali periodi di vacanza:

  • tutte le domeniche;
  • 4 ottobre – San Francesco d’Assisi;
  • 1° novembre – festa di tutti i Santi;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – Natale;
  • 26 dicembre – Santo Stefano;
  • 1° gennaio – Capodanno;
  • 6 gennaio – Epifania;
  • Lunedì dopo Pasqua;
  • 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
  • 1° maggio – Festa del Lavoro;
  • 2 giugno – Festa nazionale della Repubblica;
  • Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
  • Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
  • Vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
  • Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
calendario scolasticoLombardia

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