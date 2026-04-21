Provincia di Trento, approvato il calendario 2026/2027: lezioni dal 10 settembre all’8 giugno

La Giunta provinciale di Trento ha dato il via libera al calendario scolastico 2026-2027. Il provvedimento definisce tempi, pause e organizzazione dell’anno per scuole e istituzioni formative del territorio.

Per il primo e secondo ciclo di istruzione, così come per i percorsi di formazione professionale, la prima campanella suonerà giovedì 10 settembre 2026, mentre la conclusione delle lezioni è fissata a martedì 8 giugno 2027. Una data di inizio vincolante per tutte le istituzioni, con l’unica eccezione dei percorsi di quarto anno successivi alla qualifica professionale, che potranno prevedere un avvio differenziato per esigenze specifiche. Maggior flessibilità anche per i percorsi quadriennali del secondo ciclo, la cui partenza sarà stabilita dalle singole scuole d’intesa con la Provincia.

Vacanze e sospensioni

Il calendario prevede le consuete interruzioni didattiche distribuite durante l’anno. Oltre a tutte le domeniche (e i sabati per le scuole organizzate su cinque giorni), sono stabilite le seguenti pause:

2 novembre 2026 per il ponte di Ognissanti

7-8 dicembre 2026 per l’Immacolata

dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 per le vacanze natalizie

8-9 febbraio 2027 per Carnevale

dal 25 al 31 marzo 2027 per Pasqua

dal 29 aprile al 1° maggio 2027 per la Festa dei lavoratori

2 giugno 2027 per la Festa della Repubblica

Le stesse sospensioni si applicano anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Eventuali deroghe potranno essere decise dai collegi docenti solo in casi eccezionali e motivati, ad esempio per attività di tirocinio.

Scuole dell’infanzia

Diversa l’organizzazione per le scuole dell’infanzia, che seguono tre tipologie di calendario:

Ordinario : dal 3 settembre 2026 al 30 luglio 2027, con attività per 11 mesi (l’ultimo subordinato alla conferma delle famiglie)

: dal 3 settembre 2026 al 30 luglio 2027, con attività per 11 mesi (l’ultimo subordinato alla conferma delle famiglie) Turistico : dal 5 ottobre 2026 al 31 agosto 2027

: dal 5 ottobre 2026 al 31 agosto 2027 Speciale: dal 17 settembre 2026 al 13 agosto 2027

Per queste scuole, oltre ai fine settimana, le sospensioni coincidono in gran parte con quelle degli altri cicli, con una leggera variazione nel periodo del ponte del 1° maggio (limitato al 29-30 aprile).

Riconosciuta inoltre come giornata festiva la ricorrenza del Santo patrono locale.

Rispetto delle festività religiose

Il calendario tiene conto anche del pluralismo religioso. In base alla normativa vigente, le scuole dovranno riconoscere, su richiesta delle famiglie o degli studenti maggiorenni, le festività delle diverse confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, come quelle ebraiche, ortodosse, induiste e buddhiste.

Trasporti garantiti per tutto l’anno scolastico

Confermato infine il servizio di trasporto scolastico: sarà attivo per tutta la durata delle lezioni nelle scuole dell’infanzia e, per gli altri istituti, dal 10 settembre 2026 all’8 giugno 2027.

Il nuovo calendario si inserisce nel solco della continuità organizzativa, con l’obiettivo di garantire stabilità alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, pur lasciando margini di adattamento per specifiche esigenze formative.