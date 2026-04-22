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Attualità
22.04.2026

Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date

Redazione
Indice
Ponti scuola 2026
Ponti scuola 2027
Calendari scolastici regionali nel dettaglio a.s. 2025/2026

Siamo al giro di boa dell’anno scolastico, in procinto di entrare nel nuovo anno, il 2026. Studenti e docenti iniziano già a chiedersi quali saranno le prossime vacanze prolungate e se ci saranno dei ponti. Vediamoli insieme.

Ponti scuola 2026

  • 25 aprile 2026 (sabato): niente ponte;
  • 1 maggio 2026 (venerdì): ponte da venerdì a domenica;
  • 2 giugno 2026 (martedì): ponte con lunedì 1° giugno.
  • 4 ottobre 2026, San Francesco (domenica): niente ponte;
  • 1° novembre 2026 (domenica): niente ponte;
  • 8 dicembre 2026 (martedì): ponte, si rientra mercoledì 9 dicembre.

Ponti scuola 2027

Per quanto riguarda il 2027 ancora non tutti i calendari scolastici regionali sono stati approvati. Fanpage ricorda intanto che la festa della Liberazione (il 25 aprile) cadrà di domenica. Ma non andrà bene neppure con il primo maggio: la festa dei lavoratori nel 2027 cadrà di sabato. La Festa della Repubblica, il 2 giugno, cadrà di mercoledì, ma a quel punto le scuole stanno praticamente per chiudere.

Calendari scolastici regionali nel dettaglio a.s. 2025/2026

Riportiamo di seguito i calendari regionali per l’a.s. 2025/26. Non si conoscono ancora quelli dell’a.s. 2026/27.

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

DELIBERA

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025

Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 16 giugno 2026

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025

Calendario scolastico 2025/2026

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte 1° maggio: 2 maggio

Ponte 2 giugno: 1° giugno

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera n. 455 del 4 aprile 2025

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DGR 42 del 30/01/2025

Schema calendario scolastico 2025/2026

Circolare n. 0166487 del 10/02/2025

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 11 giugno 2026

DELIBERA

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DELIBERA

MARCHE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

MOLISE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

PIEMONTE

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera

SARDEGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

SICILIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

TOSCANA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

TRENTO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

UMBRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

VALLE D’AOSTA

IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

Calendario scolastico 2025/2026

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera n. 357 del 1/04/2025

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