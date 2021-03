L’opera lirica a scuola, tra educazione motoria e arte

Come fare appassionare i bambini all’opera lirica con il movimento e l’attività corporea? Spesso si è portati a pensare l’opera lirica come un genere elitario, destinato a pochi intenditori, e se invece iniziassimo dai bambini? VAI AL CORSO Lirica in Movimento

Non si è mai troppo piccoli per lasciarsi affascinare da questo genere che unisce narrazione e musica, con un linguaggio poetico che allena la capacità di ascolto e sviluppa sensibilità e conoscenza.

Come riuscire a suscitare interesse nei piccoli per l’opera lirica?

Innanzitutto occorre scegliere le opere che più si adattano ai bambini presentandole con un linguaggio semplice e avvincente, e poi è fondamentale stimolare la partecipazione attiva con un approccio leggero e giocoso. In particolare attraverso il corpo e il movimento possiamo trasformare le opere liriche in giochi ed esperienze che consentono ai bambini di vivere in prima persona il racconto interpretando personaggi e situazioni, immergendosi nell’atmosfera musicale.

Così ad esempio la storia di Tamino de Il Flauto magico si trasforma in un divertente percorso motorio che ci porta a immaginarci in un bosco, nelle vesti del protagonista che cerca di sfuggire al serpente.

Il deserto che fa da sfondo all’Aida, ci accompagna in esperienze corporee dinamiche e avvincenti, immaginandoci come condottieri vincitori, mentre l’atmosfera parigina ci conduce in esperienze di gioco simbolico sulle note della Boeme.

