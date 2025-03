L’Orchestra Erasmus a Firenze per i 100 anni di INDIRE

Mercoledì 12 marzo l’Orchestra Erasmus sarà sul palco del Teatro Verdi di Firenze per celebrare il centenario di INDIRE e inaugurare Didacta Italia 2025, la grande fiera su scuola e innovazione educativa in programma nel capoluogo toscano fino al 14 marzo, dedicata anch’essa ai cento anni dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Sul podio il Maestro Elio Orciuolo, che guiderà i 50 musicisti/studenti, provenienti da oltre 30 conservatori europei e tutti con un’esperienza Erasmus alle spalle o ancora in corso, in un programma musicale giocato sul rapporto fra orchestra e solisti. Verranno eseguite parti del concerto per violino e oboe in re minore di Bach, del concerto per violoncello e orchestra in do maggiore di Haydn, del concerto per flauto e arpa in do maggiore di Mozart e, sempre del compositore salisburghese, il celebre Adagio del concerto per clarinetto in la maggiore. E, ancora, l’Allegro del concerto per corno n.3 di Mozart, il primo movimento del concerto per pianoforte e orchestra n.3 di Beethoven e il primo movimento della sua settima sinfonia. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione online.

L’Orchestra Erasmus, un potente simbolo di integrazione europea, è diventata nel corso del tempo un brillante esempio di collaborazione interculturale attraverso la musica. Nata nel 2017 su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE per celebrare i trent’anni del Programma Erasmus, l’orchestra è oggi sempre più attiva a livello internazionale anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Europea dei Conservatori (AEC).