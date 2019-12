Lucia Azzolina ministro della Scuola. Sei d’accordo? Vota il sondaggio!

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella consueta conferenza stampa di fine anno, ha annunciato la nomina di Lucia Azzolina come nuovo ministro della Scuola. Azzolina, dirigente scolastico, è attualmente sottosegretario alla Scuola in quota Movimento 5 Stelle.

Soddisfatti sia il leader dei pentastellati, Luigi Di Maio, sia il segretario Pd Nicola Zingaretti, che hanno fatto gli auguri ai due neo ministri.

“Metterò tutto il mio impegno per riportare i ragazzi e il loro futuro al centro del sistema di istruzione e del Paese. Non vedo l’ora di cominciare”. Queste le prime parole della ministra alla Scuola designata da Conte, affidate a un post su Facebook.

“Guidare il ministero dell’Istruzione sarà per me un grande onore. Non nascondo l’emozione che provo in questo momento. Nella scuola ho passato gli anni più belli della mia vita, prima come studentessa e poi come insegnante. Alla scuola voglio restituire ciò che mi ha dato”.

