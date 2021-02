Lupi: la DaD ha aumentato le distanze. Tajani: vaccini scuola subito [VIDEO-INTERVISTE]

Dalla nostra corrispondente a Roma

Maurizio Lupi, ex Ministro dei Trasporti, è stato intervistato oggi 18 febbraio presso la Camera dei deputati, dove si sta svolgendo il dibattito sulla relazione programmatica del Premier Mario Draghi, in vista della Fiducia.

Sul tema della scuola Lupi parla del coraggio del nuovo Premier nell’andare verso i ragazzi e il loro esclusivo interesse, per dire ciò che non si può nascondere: la didattica a distanza ha accresciuto differenze e disuguaglianze. Una questione strettamente legata al recupero degli apprendimenti, secondo il deputato: “Il tempo perso va recuperato.”

A Lupi si è aggiunta la voce di Antonio Tajani, vice Presidente di FI, che sul tema della scuola interviene chiedendo vaccini subito, per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Inoltre – aggiunge il deputato – Forza Italia ha più volte chiesto di aumentare le aule e il numero delle corse sul fronte trasporti, per garantire distanziamento e sicurezza nelle scuole.

