Ma la scuola è davvero pronta a riaprire?

La scuola è pronta se il numero di studenti consente un distanziamento di almeno 1 metro da banco a banco con uno spazio minimo per persona di almeno 2 mq, uno spazio d’azione per i docenti con una fascia di minimo 3 metri per potersi muovere tra cattedra e LIM… SENZA DEROGHE, con la possibilità di suddividere i gruppi classe, potenziando l’organico dei docenti. Utilizzando anche edifici attualmente non utilizzati.

La scuola è pronta se le classi vengono DISINFETTATE, non solo igienizzate ogni 2 ore: per questo è necessario potenziare il personale e gli strumenti tra cui un disinfettante ad ozono da installare in OGNI aula, laboratorio e ufficio.

La scuola è pronta se i contagi vengono arginati, soprattutto con la presenza delle nuove varianti (Omicron2, Deltatron, ecc…) e ciò è possibile ESCLUSIVAMENTE se in ogni plesso viene fatto, almeno settimanalmente, lo screening con tampone rapido da personale sanitario reclutato ad hoc.

La scuola è pronta se a tutti, studenti, docenti, personale sono forniti mascherine ffp2 adeguate.

La scuola è pronta se tutti coloro che entrano a scuola, compresi educatori, esperti, tecnici, … sono vaccinati con la terza dose.

La scuola è pronta se i mezzi di trasporto vengono potenziati per consentire agli studenti ed al personale di raggiungere le scuole con una capienza dei posti a sedere non superiore al 50%.

Caro Ministro, tutto quanto sopra esposto, e assolutamente evidente a tutti, era palese ormai da oltre un anno (direi dall’inizio della pandemia).

Di tutto ciò non è stato fatto nulla.

La scuola senza questi accorgimenti NON è sicura, anzi diventa un pericoloso acceleratore di diffusione.

La Didattica a Distanza è stata fallimentare perché la maggior parte dei docenti, e dei dirigenti, pensa di poter replicare la didassi in presenza in un “ambiente” differente, quando è noto che l’ambiente di apprendimento condiziona e determina l’apprendimento e la didattica è efficace se parte dal contesto in cui esso si sviluppa. Ancora peggiore è stata la Didattica Digitale Integrata.

Per questo, e per altri innumerevoli ragioni, concordo sulla necessità di tornare al più presto ad una scuola in presenza, ma le condizioni IRRINUNCIABILI riguardano la sicurezza e la salute di tutti.

Quindi caro Ministro, egregio Presidente del Consiglio, sono dispiaciuto nel dovervi contraddire: la scuola NON è pronta.

Massimo Mattiuzzo