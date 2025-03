Maestra d’asilo parrocchiale su Onlyfans, rischia il licenziamento

La segnalazione è partita dai genitori: un’insegnante di una scuola dell’infanzia parrocchiale di Treviso ha un profilo su OnlyFans, piattaforma per contenuti per adulti a pagamento. La notizia ha suscitato un forte dibattito all’interno della comunità scolastica.

Come riporta il Corriere, il referente regionale della Federazione italiana scuole materne (Fism), sottolinea come la questione riguardi la fiducia tra scuola e famiglie: “Pur nel rispetto della libertà personale, ci si aspetta un comportamento privato coerente con il ruolo educativo”. Il caso verrà verificato e potrebbero essere presi provvedimenti.

Tra le ipotesi, il licenziamento, un ammonimento o la richiesta di chiudere il profilo. “Si tratta di una questione delicata – aggiunge il referente – perché l’insegnante non si occupa solo di istruzione, ma anche di educazione”. Il caso è ora in gestione da parte del parroco e dei referenti scolastici, che valuteranno come procedere.