Maestra scuola materna accusata di maltrattamenti su alcuni bimbi assolta perché il fatto non sussiste

Si tratta di una storia che risale al 2017. La maestra della scuola materna Korczak era stata arrestata nell’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Vercelli. Dalle immagini delle telecamere installate nella scuola era stato possibile rilevare episodi di violenza su dei bambini. Dopo l’assoluzione in primo grado, e il non luogo a procedere per difetto di querela, l’insegnante era stata condannata in appello a un anno e mezzo per maltrattamenti.

Adesso c’è un risvolto. L’insegnante è stata assolta in via definitiva. La cassazione ha stabilito l’assoluzione in via definitiva e ha annullato senza rinvio la condanna di secondo grado perché il “fatto non sussiste”. A favore della maestra si era schierata anche l’avvocatura dello Stato che rappresentava il ministero dell’istruzione.