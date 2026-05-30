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30.05.2026

Maestra sospesa per vessazioni e aggressioni verbali su bambini di 4-6 anni

Redazione
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Oltre trenta episodi documentati

Una maestra di scuola dell’infanzia è stata sospesa dall’insegnamento per quattro mesi con misura cautelare, dopo che le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere un quadro preoccupante di condotte inadeguate nei confronti di bambini in età prescolare.

Oltre trenta episodi documentati

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vercelli, riportato dalla Stampa, l’insegnante avrebbe ripetutamente denigrato, vessato e aggredito verbalmente i propri alunni, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, arrivando in alcuni casi a mettere a rischio anche la loro incolumità fisica. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli su richiesta della Procura, al termine di una articolata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma. Tutto ha avuto inizio dalla denuncia di una madre che, allarmata dai racconti del figlio e dalle confidenze raccolte da altre famiglie, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per segnalare i presunti comportamenti scorretti della maestra. Nel corso delle indagini sarebbero stati documentati più di trenta episodi, anche attraverso registrazioni audio-video acquisite dagli investigatori e ritenute rilevanti per la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza.

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