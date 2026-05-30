Se ne va Edgar Morin, quasi 105 anni, era diventato il “filosofo della complessità” per antonomasia. Per lui la centralità della scuola e dell’educazioni erano fuori discussione.

Fra poco più di un mese, il prossimo 8 luglio, avrebbe compiuto 105 anni: è stato senza dubbio uno dei massimi filosofi del XX secolo ma, come aveva osservato il nostro pedagogista Italo Fiorin, era indubbiamente proiettato in questa epoca del nuovo secolo perché “è stato fra i primi a comprendere quindi la condizione umana di oggi superando quei recinti disciplinari che rappresentano delle gabbie che misurano la realtà la ma frammentano

Il nocciolo del suo pensiero è tutto qui: la realtà contemporanea non può essere compresa attraverso discipline separate e specializzate che frammentano il sapere. È necessario superare il “paradigma della semplificazione” e sviluppare un pensiero complesso, capace di cogliere le relazioni tra i fenomeni e di collegare conoscenze diverse. Per realizzare questa trasformazione è fondamentale l’educazione, che deve promuovere una vera e propria riforma del pensiero.

Nella sua intervista di allora, Fiorin sottolineava anche come il percorso di Morin sia stato segnato dall’esperienza della Resistenza francese durante l’occupazione nazista e da un forte impegno civile. Da qui nasce la sua attenzione per la condizione umana e per la costruzione di una società più umana e solidale.

Un concetto centrale del suo pensiero è quello della “testa ben fatta”, ripreso da Michel de Montaigne. Per Morin non basta accumulare informazioni (“testa ben piena”); occorre sviluppare la capacità di organizzarle, interpretarle e collegarle criticamente. In un’epoca caratterizzata da un eccesso di informazioni, la vera educazione consiste nell’insegnare a pensare.

Le sue idee hanno influenzato anche le Indicazioni Nazionali per la scuola italiana del 2007, soprattutto attraverso il tema della cittadinanza planetaria. L’individuo deve sentirsi contemporaneamente cittadino della propria comunità, della propria nazione, dell’Europa e del mondo intero, riconoscendo la responsabilità comune verso il pianeta.

Nel dibattito tra conoscenze e competenze, Morin sostiene che la conoscenza deve andare oltre la semplice informazione e orientarsi verso la sapienza, cioè una comprensione dotata di significato e valori. Le competenze sono importanti per affrontare i problemi, ma devono essere guidate da un orientamento etico e dal bene comune.

In conclusione, il pensiero di Morin propone un nuovo umanesimo, fondato sulla complessità, sull’integrazione dei saperi, sulla responsabilità globale e sulla formazione di persone capaci non solo di conoscere e agire, ma anche di attribuire senso alle proprie azioni e contribuire al bene dell’umanità.