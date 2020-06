Maestre: appuntamento sul prato con gli alunni

Gli alunni della seconda della scuola primaria dell’Istituto Alfieri di Torino hanno avuto il loro “ultimo” giorno di scuola grazie all’iniziativa di una maestra e al supporto dei genitori: dopo un’attenta lettura delle norme da seguire, garantendo mascherine, distanze di sicurezza e massima attenzione, hanno avuto il permesso delle autorità di incontrarsi sul grande prato davanti al Tribunale per rivedersi ancora prima delle vacanze estive.

Altre iniziative simili

Un’iniziativa simile è stata organizzata in provincia di Savona, a Bergeggi, in provincia di Savona, dove il 10 giugno i bambini di quinta elementare del comune si saluteranno non attraverso lo schermo di un tablet o di uno smartphone, ma dal vivo e in compagnia di compagni e maestre, ovviamente rispettando le norme di distanziamento sociale.

Ci saranno banchi, cattedra e lavagna, proprio perché per i bambini di quinta elementare l’ultimo giorno riveste un’importanza particolare.

Ascani lo aveva ribadito

Iniziative simili sono state annunciate in vari comuni italiani. Nei giorni scorsi il viceministro all’Istruzione Anna Ascani in un post su Fb aveva ribadito che “il Comitato Tecnico Scientifico non è contrario agli incontri tra studenti e docenti per salutarsi per un ultimo giorno di ‘scuola’, purché siano all’aperto e nel pieno rispetto dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento e di protezione individuale”.