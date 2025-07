Maestri di scuole: una rubrica di Learning Curve, menti geniali che hanno saputo teorizzare e applicare un nuovo modo di insegnare

Tutti sappiamo chi è Maria Montessori, che con il suo metodo ha ispirato migliaia di scuole in tutto il mondo,o Jean Piaget, il fondatore della psicologia dello sviluppo, benché forse non abbiamo avuto modo di esplorare tutti gli aspetti del loro pensiero. Ad eccezione degli addetti ai lavori, in pochi possono, però, dire di conoscere Rosa e Carolina Agazzi, le due sorelle cremonesi cui si deve l’invenzione della scuola materna, o Lev Vygotskij, il “Mozart della psicologia”.

Dal pragmatismo di John Dewey all’educazione popolare di Célestin Freinet, fino alle celebri lettere di don Lorenzo Milani, la rubrica Maestri di scuole di Learning Curve, iniziativa di Bolton for Education Foundation che accoglie voci, visioni e sguardi sul mondo dell’educazione, propone un viaggio nella pedagogia, esplorando le influenze di importanti figure educative, sempre feconde e attuali.

Il viaggio continuerà con bell hooks e Paulo Freire, Enrico Pestalozzi e Loris Malaguzzi, Gianni Rodari, Janusz Korczak, e ancora oltre, là dove si sono aperti orizzonti alternativi, capaci ancora oggi di parlarci e motivarci.

Attraverso la lettura approfondita di questi ritratti, realizzati esclusivamente per Learning Curve, è possibile riscoprire chi sono stati i pilastri dell’istruzione a livello mondiale, ripercorrere le evoluzioni della pedagogia e imparare a riconoscere l’impegno e lo studio che c’è stato e che tutt’oggi c’è dietro a ogni diverso concetto di scuola, istruzione, insegnamento, apprendimento e conoscenza.

Nei tempi complessi in cui viviamo, fuori e dentro le aule, ricordare chi ha saputo teorizzare un nuovo modo di insegnare e di imparare può aiutare a immaginare – e realizzare – la scuola di domani.

Le proposte di approfondimento offerte dalle rubriche di Learning Curve non si fermano, del resto, ai grandi maestri del passato. La rubrica “Tornare in classe”, ad esempio, attinge alla memoria di personaggi noti del mondo letterario, scientifico, artistico e sportivo per ricordare gli anni della scuola. Attraverso i racconti di Corrado Augias, Daria Bignardi, Umberto Galimberti, Dacia Maraini, Maurizio Nichetti, Carlo Rovelli, Bebe Vio e molti altri ancora, condividiamo esperienze che rievocano gli albori della loro formazione, ma ci parlano anche di noi, riportandoci ai tempi in cui, dietro ai banchi di scuola, spesso inconsapevolmente, ponevamo le basi della nostra individualità e della nostra vita futura.

Learning Curve è un contenitore vivo, in continuo movimento, dove esperti del settore, ma non solo, approfondiscono temi che toccano tutti: studenti, insegnanti, genitori, educatori, cittadini.

Perché l’educazione non è una questione da addetti ai lavori: riguarda ciascuno di noi.

