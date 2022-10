Mamme in protesta a scuola: “bagni allagati quando piove, lasciamo i figli a casa”

Mamme in protesta a scuola: “bagni allagati quando piove, lasciamo i figli...

In Campania e, precisamente, a Materdei della Fava Gioia le mamme di circa 150 studenti si sono presentate davanti la scuola per protestare, lasciando i figli a casa. Il motivo? Bagni non agibili da tre anni. “Quando piove – spiega una mamma – i bagni si allegano e fuoriescono liquami fognari”.

“Adesso attendiamo un rapido intervento del sindaco Manfredi e dell’assessore all’Istruzione Striano. Vogliamo una scuola pubblica che funzioni regolarmente, con servizi igienici e strutture agibili, con un tempo scuola adeguato per tutti (e dunque con la refezione che invece non è ancora partita)” lamentano le mamme.

E continuano: “La Municipalità è stata allertata da tempo, ci rassicurano ogni volta dicendo che una ditta interverrà per risolvere il problema, ma siamo ancora in condizioni inaccettabili. Potremmo sopportare una emergenza, ma qui siamo ben oltre l’eccezionalità. Questi allagamenti diventano la norma”.