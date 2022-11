MantovaScienza e la didattica laboratoriale innovativa per sensibilizzare le scuole alla scienza: tutti gli eventi gratuiti

Da sette anni, promossa e sostenuta fin dalla prima edizione dal Comune di Mantova e organizzata da Alkémica Cooperativa Sociale Onlus, Mantova Scienza è una iniziativa che risponde a più obiettivi, tra cui stimolare l’attenzione generale verso le più attuali scoperte e ricerche scientifiche e, sensibilizzare, attraverso la didattica laboratoriale innovativa, le scuole di ogni ordine e grado a rivolgere un’attenzione davvero speciale alle scienze.

La manifestazione si svolgerà dall’11 al 20 novembre 2022, la maggior parte degli eventi si terrà nella Sala delle Capriate, nello Spazio OPEN, negli spazi di Santagnese 10, la Sala dei Cavalli di Palazzo Te per l’organizzazione di una conferenza/spettacolo di astrofisica.

Tutte le proposte sono gratuite e ad accesso libero; solo per alcuni eventi e per i laboratori per i bambini è richiesta la prenotazione su www.mantovascienza.it, sito sul quale è possibile trovare anche informazioni sul programma, sulle attività per le scuole e la logistica, oltre a un’ampia rassegna di immagini e video.

Le conferenze si terranno nella Sala delle Capriate fino a esaurimento posti e saranno anche registrate e trasmesse in differita il giorno successivo sul canale You Tube di MantovaScienza e sulle pagine social Facebook, Instagram, Twitter.

Le conferenze

Le conferenze saranno tenute da personalità di prestigio a livello nazionale e internazionale, divulgatori, autori capaci di presentare, nelle discipline di competenza, contributi di alto spessore scientifico e, al contempo, di accattivante efficacia divulgativa.

Molte sono le iniziative per le scuole, che potranno usufruire di un periodo più ampio per partecipare, dal 2 novembre al 15 dicembre: i temi affrontati con i bambini e i ragazzi spaziano tra i più disparati settori delle scienze – fisica, astronomia, chimica, matematica, botanica, zoologia, scienze della terra, medicina – e permetteranno, attraverso metodologie sperimentali e approcci accattivanti, di evidenziare numerosi collegamenti interdisciplinari.

Un aspetto particolarmente curato sarà quello dell’orientamento e della formazione per le scuole superiori, cui saranno dedicati 4 specifici incontri con il mondo dell’università e della ricerca (“A tu per tu con la scienza”), oltre a visite aziendali.

Seminari 2022

Scienziati, ricercatori, docenti, scrittori, giornalisti scientifici e divulgatori sono invitati a raccontare la loro esperienza in particolare a chi non è del settore, ma è mosso da semplice curiosità. Gli ospiti sono a disposizione del pubblico per domande e approfondimenti.

Nel box qui sotto troverete il programma delle conferenze, che si terranno alla Sala delle Capriate (accesso da Piazza Leon Battista Alberti n. 10) e che saranno disponibili sul canale YouTube a partire dal giorno successivo.

Le conferenze saranno aperte a tutti e gratuite. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti, salvo per gli eventi in cui è richiesta la prenotazione.

Su richiesta può essere rilasciato attestato di partecipazione in presenza per PCTO, crediti formativi e formazione docenti.