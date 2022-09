Testa, cuore, mani.

Sin dal 2008 il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino (www.maotorino.it) si propone come luogo vivo, spazio di sperimentazione e conoscenza delle culture dei Paesi dell’Asia attraverso esperienze multisensoriali, ponte tra culture e mondi differenti.

Le proposte dei Servizi Educativi del MAO Museo d’Arte Orientale https://www.maotorino.it/it/education/scuole-1 puntano a stimolare le facoltà intellettuali, emozionali e fisiche integrando i saperi e coniugando un’ampia gamma di competenze.

In un’ottica di accessibilità e di “museo per tutti”, le attività di visita e laboratorio progettate e condotte al MAO spaziano tra molteplici temi e sono destinate a numerose tipologie di pubblico: scuole, famiglie, adulti, gruppi di disabili ecc…

Le collezioni permanenti, composte da 2500 opere che vanno dal Neolitico agli inizi del ‘900 e distribuite in 5 gallerie corrispondenti ad altrettante aree culturali, e le mostre temporanee consentono di adottare l’approccio multidisciplinare indispensabile per rispondere agli interessi più vari, mentre l’attività pratica di laboratorio con l’utilizzo di materiali quali l’argilla, le carte speciali, gli acetati e i permanet marker e tecniche come la pittura monocromatica per il sumi-e, rende più coinvolgente e completa la fruizione del museo e dei suoi contenuti.

