Mascherine Ffp2, Altroconsumo: non sono adatte ai bambini perché omologate per gli adulti

Mascherine Ffp2, Altroconsumo: non sono adatte ai bambini perché omologate per gli...

Le mascherine Ffp2 non sono fatte per i bambini. Questa è la denuncia di Altroconsumo, l’associazione a supporto dei consumatori, che chiede lo stop all’obbligo per i più piccoli.

“In classe per 8 ore con una Ffp2. A questo sono costretti bimbi di 6 o 7 anni per rispettare le nuove normative sulla scuola – si legge sul sito dell’associazione -. Ma le Ffp2 sono mascherine pensate e omologate solo per gli adulti e la loro capacità polmonare, e quelle che vendono “per bambini” non sono altro che taglie small dei dispositivi che usano i grandi”.

Secondo le nuove regole introdotte dal D.L. n. 5 del 4/02/2022, nelle scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado, gli alunni e studenti evitano la DAD in caso di un certo numero di casi positivi in classe, continuando la didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 durante le lezioni per 10 giorni successivi al contatto.

“Stiamo parlando di bambini anche di 6 o 7 anni, costretti a portare un dispositivo altamente filtrante per anche più di 8 ore al giorno. Ma siamo davvero sicuri che questi presidi sanitari siano adatti ai bambini?” si chiede Altroconsumo.

Oltre che a scuola nei casi di auto-sorveglianza, queste mascherine sono anche obbligatorie sui mezzi pubblici, molto frequentati soprattutto dai ragazzi delle superiori.

Secondo l’associazione dei consumatori, “non essendoci ancora studi che prendano in considerazione i parametri respiratori dei bambini, non è possibile stabilire con certezza l’effetto che un uso prolungato delle Ffp2 possa avere sui più giovani”. Perché, ricorda, questi dispositivi sono omologati per uso industriale per lavoratori adulti.

Queste pertanto le richieste di Altroconsumo: “assieme alle altre organizzazioni di consumatori del CNCU e ad Assosistema – Confindustria, abbiamo scritto al commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo, al Ministro della salute Speranza e al Ministro dell’istruzione Bianchi, per chiedere una modifica dell’attuale normativa che disciplina l’utilizzo di Ffp2: “chiediamo che i bambini dai 6 ai 14 anni possano continuare a fare ricorso alle normali mascherine chirurgiche (anziché alle Ffp2), il cui utilizzo, pur garantendo un adeguato livello di protezione contro il virus, comporta un minore affaticamento respiratorio per i più piccoli”.