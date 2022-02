Mascherine FFP2 per l’autosorveglianza, come avverrà la fornitura alle scuole

Con riferimento alle novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni sui seguenti aspetti:

Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole

Per quanto concerne il primo punto, il MI ha ricordato che sono state stanziate risorse pari a circa 45 milioni per il 2022, ad incremento del fondo per l’emergenza epidemiologica COVID-19, per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza.

Tali mascherine saranno acquistate, sulla base di un’attestazione dell’Istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4

gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, valido

fino al 31 marzo 2022.

Il Protocollo stabilisce che il prezzo finale di vendita al pubblico delle stesse non possa essere superiore a € 0,75 IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e integra. Inoltre, nel caso di acquisti multipli prevede che le farmacie aderenti possano praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto.

La circolare n. 110 del 1° febbraio 2022 spiega anche le varie fasi della procedura.

In allegato, propone anche i seguenti fac-simili: