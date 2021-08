Mascherine, prevista anche quest’anno la fornitura da parte del commissario straordinario

Come per l’anno scolastico precedente, anche per l’a.s. 2021/2022 la struttura del Commissario straordinario provvederà alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e gli studenti sulla base del fabbisogno comunicato dal Ministero relativo alle unità di personale e di studenti di ciascuna scuola.

Lo ha ribadito il Capo dipartimento Jacopo Greco, nel corso della conferenza di servizio per i dirigenti scolastici del 31 agosto.

Le scuole riceveranno i materiali presso la propria sede. Le mascherine saranno chirurgiche (strumento ordinario per garantire la sicurezza, non le mascherine di comunità) e, laddove ve ne sia esigenza, mascherine monouso trasparenti da utilizzare in caso di alunni con disabilità uditive (saranno distribuite a tutto il gruppo classe).