Matematica, calcolo mentale e fluenza: come applicare in classe questi concetti?

Applicare calcolo mentale e fluenza matematica in classe favorisce lo sviluppo del pensiero critico, migliora la velocità e l'accuratezza nei calcoli, e rende gli studenti più sicuri e competenti nell'affrontare problemi complessi.

Come consolidare la fluenza nel calcolo mentale svolgendo una serie di attività ludico-didattiche che possano offrire agli studenti, all’interno della giornata scolastica, valide varianti per divertirsi imparando? L’attenzione degli insegnanti verrà focalizzata sui bisogni profondi del bambino, sul concetto di fluenza, sulla gestione dell’insuccesso e della frustrazione, sul come rendere divertente l’allenamento al calcolo mentale incrementando enormemente le possibilità di risposta (di esercizio) che offriamo ai nostri alunni in classe.

Un alunno che impiega tutte le proprie risorse mentali per svolgere una semplice operazione, non ancora automatizzata, potrebbe non averne altrettante per prestare la necessaria attenzione, per esempio, al meccanismo della divisione a due cifre, o a cogliere la complessità che la situazione problematica presentata offre.

I corsi

Su questi argomenti il corso Giochiamo con il calcolo mentale, a cura di Loto Montina, in programma dal 26 giugno.

Il percorso si sviluppa in due incontri di due ore dal carattere sia teorico che pratico. Un occhio di riguardo viene rivolto agli alunni con disturbi dell’apprendimento o con PEI, rispetto ai quali si evidenziano una serie di strategie volte alla loro piena inclusione, nel rispetto della diversità.

