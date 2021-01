Maturità 2020/21: le prossime scadenze per presentare la domanda

Mentre i ragazzi attendono le possibili novità che interesseranno l’esame di Maturità 2021, ricordiamo alcune delle scadenze da tener presenti, indicate nella nota 20242 del 6 novembre scorso.

La nota ha come oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”.

In particolare, entro il 31 gennaio 2021 devono presentare domanda gli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito

(candidati interni). La domanda deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola frequentata.

Entro la medesima scadenza del 31 gennaio devono anche essere persentate le eventuali domande tardive da parte dei candidati interni (al Dirigente scolastico) e candidati esterni (al Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza).

L’ultima scadenza da ricordare è il 31 marzo 2021, data entro la quale devono presentare l’istanza in qualità di candidati esterni gli studenti che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021.

Alla nota è anche allegato il modello di domanda che dovranno utilizzare i candidati esterni (cd. privatisti).