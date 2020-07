Maturità 2020, Azzolina: “Molti erano contrari agli esami in presenza. I ragazzi ci ringraziano”

La Ministra dell’Istruzione ha parlato in audizione in Commissione Istruzione e Cultura del Senato. Azzolina si è anche soffermata sugli esami di Stato, che stanno per concludersi.

“Non era scontato farli in presenza. E’ stato frutto del lavoro di tutti gli attori in causa. Ma molti non erano d’accordo e hanno sempre criticato la scelta di svolgere gli Esami di Stato in presenza.”

La Ministra però aggiunge: “Molti ragazzi ci scrivono in questi giorni e ci ringraziano per l’opportunità che abbiamo dato di svolgere l’esame di Stato in presenza“.

