Maturità 2020, per fare il presidente non più necessari 10 anni di ruolo. Ecco l’ordinanza [PDF]

Maturità 2020, per fare il presidente non più necessari 10 anni di...

Il Ministero dell’Istruzione, con l’ordinanza ministeriale n.21, ha reso noto le ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019-2020.

Grande novità, rispetto alle precedenti disposizioni, la possibilità di poter essere nominati presidenti di commissioni purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell’espletamento degli esami di Stato.

