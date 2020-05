Maturità 2020, il modello di autodichiarazione per i docenti [PDF]

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha presentato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale. Presentato anche il documento del Comitato tecnico-scientifico sullo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza.

Maturità 2020, il modello di autodichiarazione per i docenti

Tra le novità il documento di autocertificazione che tutti gli studenti, docenti e personale amministrativo coinvolto dovranno dichiarare di non avere sintomi o febbre superiore ai 37.5 gradi nel giorno dell’avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni; di non essere stati a contatto con persone positive nello stesso periodo di tempo.