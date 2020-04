Maturità 2020, sarà quasi sicuramente solo un orale: in presenza il 17 giugno?

Conto alla rovescia non solo per la pubblicazione dei bandi di concorso (clicca qui per le ultime), ma anche per la maturità 2020. Il Ministero dell’Istruzione lavora all’ordinanza che dovrà essere pubblicata i primi di maggio. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, spinge per l’esame orale in presenza.

La maturità 2020, ormai è praticamente certo, si svolgerà tramite il maxi orale.

Durerà un’ora verterà su più materie (potenzialmente tutte), si soffermerà sul programma che si è realizzato nel primo quadrimestre. La prova inedita prevederà esercitazioni scritte, traduzioni ai licei e un colloquio sull’Alternanza scuola lavoro degli ultimi tre anni scolastici, così come segnala La Repubblica.

Mercoledì 17 giugno si svolgerà l’orale, mentre sono in corso valutazioni per quanto riguarda il peso da dare alla prova finale: 60 punti o 50.

In questi giorni, la ministra Azzolina deve anche decidere se lasciare l’attribuizione della Lode, di fronte a un “100”, in una stagione terremotata sul piano didattico e se mantenere un premio in denaro per l’eventuale eccellenza ottenuta.

Tutti i maturandi, questo è sicuro, saranno promossi.

Come si svolgeranno gli esami di Stato 2020

Quest’anno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza, ma i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno.

Il decreto indica, poi, una doppia possibilità.

Se i ragazzi potranno rientrare a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame con commissione interna. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal Ministero.

La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. Poi ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale.

Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.

LEGGI IL TESTO DELL’ORDINANZA (CLICCA QUI)

