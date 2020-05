Maturità 2020: strumenti per misurare la temperatura corporea di chi deve entrare a scuola

Ad oggi sappiamo che il Coronavirus si trasmette da una persona infetta ad un’altra attraverso la saliva, tossendo, starnutendo o attraverso contatti diretti quali toccando o stringendo la mano della persona infetta e portandola alle mucose e agli occhi. A tal riguardo vediamo quali sono gli strumenti digitali per il rilevamento della temperatura corporea utili per entrare a scuola nei prossimi esami di Maturità:

Sono adatti al rilevamento della temperatura corporea per entrare a scuola nei prossimi esami di Maturità :

Gli strumenti per una verifica della temperatura corporea con un termometro a infrarosso che effettuano la misura in sicurezza con i soggetti a rischio, senza infettare il termometro stesso. Oltre ai termometri a infrarosso, per misurare la temperatura è possibile utilizzare delle termocamere professionali le cui immagini termografiche sono viste in tempo reale sul display dello strumento. E’ possibile collegarle ad un monitor più grande attraverso un cavo HDMI (https://www.geass.com/corona-virus-misuriamo-la-temperatura/ ). E’ bene precisare che tutte le termocamere non emettono radiazioni, ma misurano le radiazioni a infrarosso con uno speciale sensore che ci fa “vedere” la temperatura e, non sono pericolose per il personale che le utilizza.

Non sono adatti al rilevamento della temperatura corporea per entrare a scuola nei prossimi esami di Maturità :

“Termometri Misura Febbre” sfruttano la fotocamera posteriore dell’iPhone, con relativo Flash, per misurare il numero di battiti cardiaci a risposo, sfruttando poi la stessa misurazione per fornire la temperatura corporea approssimativa. Quando si lancia l’app possiamo scegliere se sincronizzare tutti i dati con HealthKit, l’app nativa di iOS 8 che ci permette di avere sempre sotto controllo tutte le nostre misurazioni e le attività fisiche (https://www.iphoneitalia.com/565864/termometro-lapp-che-ti-misura-la-febbre-e-funziona ). Accettando questa opzione avremo la possibilità di avere un database con tutte le misurazioni della nostra temperatura corporea. Il secondo step va ripetuto solo una volta e prevede la misurazione del nostro battito cardiaco a riposo e, soprattutto, quando non abbiamo la febbre.