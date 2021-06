Maturità 2021, metodologia Clil al colloquio d’esame?

Clil all’esame di maturità 2021? Non necessariamente. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. Lo chiarisce l’Ordinanza ministeriale all’articolo 18 comma 2.

La stessa ordinanza ministeriale fa riferimento alla metodologia Clil anche nella parte relativa al documento del Consiglio di classe, l’articolo 10 comma 1. Si chiarisce infatti che tale documento indica anche, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Come si svolgerà la prova d’esame? Ricordiamolo.

L’esame è così articolato: