Maturità 2021, voti alti, lodi e pochi bocciati. E i presidi si dividono

Tanti voti massimi, pochi studenti non ammessi e ancora meno bocciati. Sono i primi bilanci della maturità 2021, la seconda segnata dal Covid con una versione più snella senza scritti.

Come evidenzia il ‘Corriere della Sera‘ prendendo in esame la città di Milano, i dati sono più che positivi. Al liceo classico Manzoni quasi la metà ha festeggiato il 100 o la lode, al Beccaria stessa sorte per un terzo dei ragazzi. Voti alti anche nei licei scientifici, negli istituti tecnici e professionali.

Risultati mai raggiunti prima, l’esame è andato meglio rispetto a un anno fa con la prima maturità Covid. Bassissimi i numeri dei non ammessi, al liceo Virgilio di Milano solo 4 e 2 bocciati, mentre in altri istituti si è registrato l’en plein di promossi. Merito della nuova formula, al peso dei crediti nel triennio che fanno alzare i voti, dicono i presidi.

Ma per qualche dirigente si è trattato di un esame troppo facile, almeno per un liceo classico. Perciò si spera di tornare al più presto all’esame con prove scritte e commissioni miste. Secondo altri dirigenti con meno prove diminuisce il rischio di fallirne una e perdere punti. È pesato il curriculum degli studenti e la commissione interna tende a valorizzare i ragazzi. Infine qualche altro preside nega che l’esame sia stato facile ma dà merito ai ragazzi che all’orale si sono ben distinti.

100 alla Maturità

