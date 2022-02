Maturità 2022, possibile domanda sulla Costituzione. Per prepararsi, l’evento gratuito Tecnica della Scuola

In vista dell’esame di Stato 2022, entro il 15 maggio 2022 il Consiglio di classe dovrà elaborare il documento con il percorso formativo fatto dagli studenti, esplicitando:

gli strumenti di valutazione utilizzati,

di valutazione utilizzati, gli obiettivi raggiunti,

raggiunti, i contenuti sviluppati e le competenze su cui si è lavorato, anche in riferimento all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

Ricordiamo che le linee guida ministeriali sull’educazione civica, che peraltro il ministero dell’Istruzione si appresta ad aggiornare, indicano a riferimento tre nuclei tematici, il primo dei quali è rappresentato dalla Costituzione.

I tre nuclei tematici dell’educazione civica

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.

L’educazione civica anche nel colloquio d’esame

Lo studio della Costituzione e in generale i nuclei tematici dell’Educazione civica saranno oggetto anche del colloquio d’esame, come anticipato da una nota del Ministero dell’Istruzione e dalla bozza di ordinanza. Insomma, al candidato potrebbe essere rivolta una domanda sulla Costituzione, come anche una relativa alla legalità o allo sviluppo sostenibile, anche sulla base di quanto indicato sul documento del 15 maggio.

Il colloquio

In sintesi, il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) che sarà sottoposto al candidato. Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica; quindi, se non dovesse cambiare qualcosa alla luce degli ultimi fatti drammatici di cronaca che hanno visto un altro studente perdere la vita durante uno stage, allo studente verrà anche chiesto di relazionare sulle esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, il cosiddetto Pcto, più comunemente conosciuto come alternanza scuola-lavoro.

Per la preparazione all’esame di maturità 2022

Per supportare le scuole nella preparazione degli studenti sui temi dell’Educazione civica, La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione, ha organizzato un nuovo evento gratuito, dedicato a tutti gli alunni tra la terza media e il quinto superiore, nella giornata di giovedì 17 febbraio alle ore 11.

ISCRIVI LA TUA CLASSE al nuovo appuntamento La formazione del Governo spiegata agli studenti, che segue rispetto al precedente Le elezioni del presidente della Repubblica spiegate agli studenti.

Per partecipare

Per partecipare non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale Facebook/YouTube al momento dell’evento. Tuttavia, per questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dell’evento formativo e lo spazio per le domande agli esperti, preghiamo ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando il form a questo link: https://forms.gle/ouz7LhFyAg1tGQms8