Maturità 2022, si possono usare manuali tecnici e dizionari?

Si può usare il manuale tecnico per la seconda prova? E il dizionario di italiano o dei sinonimi e contrari durante la prima prova?

A queste e ad altre domande ha risposto, con alcune stories, il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della rubrica #MIrisponde.

In merito all’uso dei manuali tecnici nella seconda prova, il MI ha risposto che si possono utilizzare sussidi e testi abitualmente indicati in calce alle prove nazionali, come il Codice non commentato per la prova di Economia aziandale oppure il Manuale dell’Architetto per la prova dei Licei artistici.

Relativamente ai dizionari per la prova di Italiano, è consentito il loro uso per i candidati di madrelingua non italiana.