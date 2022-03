Maturità 2022, sono 50 i punti assegnati con il credito e altri 50 tra prove scritte e colloquio

Uscita finalmente l’OM esami di Stato 2021-2022, da cui emergono cambiamenti sostanziali sulla valutazione dell’esame finale del percorso della scuola secondaria di II grado.

Fifty-fifty tra credito e prove

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Tabelle di conversione crediti

Il credito scolastico che complessivamente era calcolato in base 40, con 12 punti massimo in classe terza, 13 punti massimo in classe quarta e 15 punti in classe quinta, viene trasformato su base 50 con la seguente tabella di conversione.

Allegato C

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 21 26 22 28 23 29 24 30 25 31 26 33 27 34 28 35 29 36 30 38 31 39 32 40 33 41 34 43 35 44 36 45 37 46 38 48 39 49 40 50

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 1 1 2 1.50 3 2 4 3 5 4 6 4.50 7 5 8 6 9 7 10 7.50 11 8 12 9 13 10 14 10.50 15 11 16 12 17 13 18 13.50 19 14 20 15

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta