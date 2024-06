Maturità 2024, educazione civica e capolavoro nel colloquio? Due faq del Ministero

Domani, 19 giugno, prenderà ufficialmente il via la Maturità 2024, con lo svolgimento della prima prova scritta. Il giorno successivo, il 20, i ragazzi saranno invece impegnati nella seconda prova scritta.

Per quanto riguarda il colloquio (il 17 giugno, in sede di riunione plenaria, le Commissioni hanno estratto le lettere dei candidati), uno dei dubbi di quest’anno ha riguardato il capolavoro dello studente.

Come abbiamo già spiegato a commento di una nota di maggio, il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio.

Ad ulteriore conferma, il Ministero ha pubblicato la seguente faq:

Il “capolavoro” che gli studenti caricano nell’apposita sezione dell’E-portfolio è oggetto del colloquio?

Come chiarito nella nota 17 maggio 2024 n. 1616, “Il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio”.

Sempre nell’ambito dei chiarimenti relativi al colloquio, il MIM ha pubblicato un’ulteriore faq, riguardante l’educazione civica:

Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?

Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.