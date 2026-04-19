BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
19.04.2026
Aggiornato il 15.04.2026 alle 12:02

Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il corso per i docenti

Redazione
Indice
Un esame che guarda al percorso dello studente
Il colloquio cambia struttura e obiettivi
Valutazione più integrata, ma anche più complessa
Il corso

La maturità 2026 introduce cambiamenti che incidono direttamente sul lavoro in classe, ma non sempre in modo immediatamente leggibile. Il rischio è arrivare all’esame con studenti preparati sui contenuti, ma non sulle competenze realmente richieste.

VAI AL CORSO

Un esame che guarda al percorso dello studente

Tra le novità, emerge una maggiore attenzione al percorso complessivo dello studente: non solo conoscenze disciplinari, ma anche impegno, autonomia e responsabilità. Questo sposta il baricentro della preparazione, chiedendo ai docenti di valorizzare processi e competenze lungo tutto l’anno, non solo in vista delle prove finali.

Il colloquio cambia struttura e obiettivi

Il nuovo orale si concentra su un numero più ristretto di discipline e parte da una riflessione sul percorso svolto. Non si tratta più di costruire collegamenti forzati, ma di sviluppare un discorso consapevole e argomentato. Diventa centrale la capacità dello studente di orientarsi, selezionare e dare senso a ciò che ha appreso.

Valutazione più integrata, ma anche più complessa

La valutazione finale tiene conto in modo più evidente del lavoro svolto durante l’anno, con margini che premiano il percorso. Questo rende ancora più delicato il tema della coerenza tra didattica quotidiana, criteri valutativi e richieste dell’esame. Una sfida che chiama in causa direttamente le pratiche dei docenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Esami di maturità 2026: indicazioni e novità, in programma dal 27 aprile, a cura di Anna Maria Di Falco.

VAI AL CORSO
maturità 2026

Esami di maturità 2026, tra nuovo Curriculum e prove Invalsi: cosa è cambiato? – GUIDA SCARICABILE

Maturità 2026, scadenza 13 aprile per domande per commissari e presidenti. Castellana (Gilda): compensi indecorosi, tabelle ferme al 2007, serve raddoppiare gli importi

Commissioni Maturità 2026, i docenti possono presentare domanda anche come presidente: la scadenza è il 13 aprile

Compensi commissari esami di maturità: nessun aumento degli importi

Maturità 2026, domande docenti entro il 13/04 come commissari esterni: i consigli per non sbagliare – Rivedi la Diretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente riconfermato dalla famiglia, Trapanese: “La scelta si lega alla disperazione dei genitori”

Sara Adorno

Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il corso per i docenti

Redazione

Didattica della matematica: prima nei numeri servono esperienze? Ecco quali proporre

Redazione

Autismo ad alto funzionamento: tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, devono sapere di che si parla. Il corso

Redazione
vai alla ricerca avanzata