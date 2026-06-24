Maturità 2026 EsaBac ed EsaBac techno: le fasi per il rilascio del doppio diploma italiano e francese

Il percorso internazionale EsaBac ed EsaBac techno consente agli studenti di ottenere un doppio titolo di studio: il diploma italiano e il Baccalauréat francese. Si tratta di un’opportunità sempre più diffusa nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, regolata da specifici decreti ministeriali emanati nel corso degli anni e aggiornati da ultimo nel maggio 2026.
Le modalità di svolgimento dell’esame nelle sezioni EsaBac sono disciplinate da una serie di provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, tra cui i decreti dell’8 febbraio 2013, del 4 agosto 2016 e del 27 maggio 2026. Tali disposizioni sono richiamate anche nell’ordinanza ministeriale del 26 marzo 2026, che regola l’intero Esame di maturità per l’anno scolastico in corso.
L’obiettivo è garantire uniformità nelle prove e nelle procedure, assicurando al contempo il riconoscimento del titolo di studio anche in Francia.
A supporto del rilascio del diploma francese, l’Amministrazione utilizza una piattaforma informatica dedicata al progetto EsaBac. Questo sistema consente di raccogliere e gestire i dati degli studenti che hanno sostenuto la prova specifica prevista durante l’Esame di maturità.
La digitalizzazione del processo rappresenta un elemento chiave per coordinare le diverse fasi e i numerosi attori coinvolti, tra Italia e Francia.
Prima fase: il lavoro delle commissioni
La prima fase riguarda direttamente le Commissioni d’esame, che operano secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale e dal decreto del maggio 2026. In questa fase si svolgono le prove, comprese quelle specifiche del percorso EsaBac, e si procede alla valutazione degli studenti.
Seconda fase: attestati e verifica dei risultati
Conclusi gli esami, entra in gioco il lavoro delle segreterie scolastiche. Attraverso il sistema informativo del Ministero (SIDI), le scuole verificano e convalidano i risultati delle prove EsaBac.
Successivamente viene prodotto e stampato l’“Attestato di superamento dell’esame di maturità e dichiarazione dei voti per il rilascio del Baccalauréat”, redatto in lingua italiana con traduzione in francese.
Terza fase: emissione dei diplomi francesi
L’ultima fase si svolge in Francia, dove le Académies provvedono alla stampa dei diplomi ufficiali di Baccalauréat. I documenti vengono poi inviati agli Uffici scolastici regionali italiani competenti, completando così l’iter per il conseguimento del doppio titolo.