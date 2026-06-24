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Studenti e genitori
24.06.2026

Maturità 2026 EsaBac ed EsaBac techno: le fasi per il rilascio del doppio diploma italiano e francese

Lara La Gatta
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Indice
Il quadro normativo di riferimento
Una piattaforma digitale per il Baccalauréat
Le tre fasi del procedimento

Il percorso internazionale EsaBac ed EsaBac techno consente agli studenti di ottenere un doppio titolo di studio: il diploma italiano e il Baccalauréat francese. Si tratta di un’opportunità sempre più diffusa nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, regolata da specifici decreti ministeriali emanati nel corso degli anni e aggiornati da ultimo nel maggio 2026.

Il quadro normativo di riferimento

Le modalità di svolgimento dell’esame nelle sezioni EsaBac sono disciplinate da una serie di provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, tra cui i decreti dell’8 febbraio 2013, del 4 agosto 2016 e del 27 maggio 2026. Tali disposizioni sono richiamate anche nell’ordinanza ministeriale del 26 marzo 2026, che regola l’intero Esame di maturità per l’anno scolastico in corso.

L’obiettivo è garantire uniformità nelle prove e nelle procedure, assicurando al contempo il riconoscimento del titolo di studio anche in Francia.

Una piattaforma digitale per il Baccalauréat

A supporto del rilascio del diploma francese, l’Amministrazione utilizza una piattaforma informatica dedicata al progetto EsaBac. Questo sistema consente di raccogliere e gestire i dati degli studenti che hanno sostenuto la prova specifica prevista durante l’Esame di maturità.

La digitalizzazione del processo rappresenta un elemento chiave per coordinare le diverse fasi e i numerosi attori coinvolti, tra Italia e Francia.

Le tre fasi del procedimento

Prima fase: il lavoro delle commissioni

La prima fase riguarda direttamente le Commissioni d’esame, che operano secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale e dal decreto del maggio 2026. In questa fase si svolgono le prove, comprese quelle specifiche del percorso EsaBac, e si procede alla valutazione degli studenti.

Seconda fase: attestati e verifica dei risultati

Conclusi gli esami, entra in gioco il lavoro delle segreterie scolastiche. Attraverso il sistema informativo del Ministero (SIDI), le scuole verificano e convalidano i risultati delle prove EsaBac.

Successivamente viene prodotto e stampato l’“Attestato di superamento dell’esame di maturità e dichiarazione dei voti per il rilascio del Baccalauréat”, redatto in lingua italiana con traduzione in francese.

Terza fase: emissione dei diplomi francesi

L’ultima fase si svolge in Francia, dove le Académies provvedono alla stampa dei diplomi ufficiali di Baccalauréat. I documenti vengono poi inviati agli Uffici scolastici regionali italiani competenti, completando così l’iter per il conseguimento del doppio titolo.

LA NOTA

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Esabacmaturità 2026

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