Maturità all’estero, domande per aspiranti Presidenti e Commissari entro il 22 maggio

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è disponibile l’Avviso relativo alle nomine per Commissario d’Esame all’estero – a.s. 2024/2025.

Le discipline affidate ai commissari esterni, quelle oggetto della prima e della seconda prova scritta per l’anno scolastico 2024/2025 (individuate con Decreto MIM 28 gennaio 2025, n. 13) e quelle affidate ai commissari esterni presso le Scuole italiane all’estero, sono indicate nell’“ALLEGATO E – calendario boreale a.s. 2024/2025” e nell’“ALLEGATO E calendario australe a.s. 2024/2025” alla pagina: https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistemadella-formazione-italiana-nel-mondo/esamiconclusivi/

L’elenco delle sedi di esame e delle discipline per le quali è ammessa la presentazione della domanda da parte degli aspiranti a presidente/commissario di esame è contenuto nell’allegato “ALL. A – Tabella sedi e discipline d’esame 2025”.

Titoli e punteggi sono invece riportati nellAllegato C.

Compilazione e inoltro domande

Prima di iniziare l’inserimento dei dati occorre premunirsi dei seguenti file da allegare:

copia scannerizzata del documento di identità conforme alle specifiche di cui al punto 3.2 (lettera g dell’Avviso);

copia scannerizzata del Nulla Osta redatto secondo il Modello Allegato B1 (in caso di personale in servizio nelle scuole sec. di II grado); o secondo il Modello Allegato B2 (in caso di personale c.f.r. ex art. 13 D lgs. 64/17);

certificazioni linguistiche di cui si sia dichiarato di essere in possesso.

Per una corretta fruizione del sito, in particolare nell’operazione di caricamento degli allegati, si raccomanda l’utilizzo di EDGE o Google Chrome, e si raccomanda di tenere disabilitata l’opzione del browser “blocco pop up”. Requisiti degli allegati: lunghezza massima del nome del file 40 caratteri, dimensione massima 500 KB, tipo pdf.

Termini perLa domanda può essere presentata fino alle ore 13 ora italiana del giorno 22 maggio 2025.

AVVISO