Maturità, docente commissario interno arrestato a scuola per abusi sugli alunni: minacciava di ostacolarli all’esame

Brutta storia quella riportata dai principali media, tra cui Il Corriere della Sera, in merito ad un docente di 48 anni arrestato per abusi sessuali sui suoi alunni di una scuola militare, commissario interno agli esami di Maturità.

A quanto pare l’uomo costringeva gli alunni a subire le sue attenzioni sessuali se non volevano che li ostacolasse durante gli esami di maturità dei prossimi giorni. Le vittime sarebbero sette; tutto sarebbe partito dalla denuncia di uno di loro.

Il docente, commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola. Ora è ai domiciliari. Per fare pressione sui ragazzi assoggettandoli, a quanto pare, che, se non avessero esaudito i suoi desideri, li avrebbe ostacolati alle prove di Maturità.