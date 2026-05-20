Alunna 14enne molestata, i docenti denunciano: arrestati la madre e il suo compagno

Orrore nel catanese: una ragazzina di quattordici anni sarebbe stata oggetto di molestie da parte della madre 30enne e del compagno di quest’ultima, di 46 anni. La scuola avrebbe capito la situazione dopo che la piccola si è confidata e avrebbe denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Notizie in aggiornamento

Come riporta Fanpage, i due sono stati arrestati. La Procura di Catania contesta alla coppia, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli insegnanti si sono rivolti alla direzione prima e al commissariato di Acireale. La minorenne è stata affidata ad una struttura protetta. Le notizie sono in aggiornamento.

Le intercettazioni

Come riporta La Repubblica, secondo l’accusa, la violenza sessuale sarebbe stata commessa dai due anche insieme, aggravando ulteriormente il quadro.

La procura ha affidato alla sezione di polizia giudiziaria il compito di ascoltare la bambina: già dalle prime dichiarazioni sono emersi elementi tanto gravi da rendere necessario un intervento immediato.

Gli investigatori hanno anche attivato alcune attività di intercettazione nei confronti dei due conviventi, dalle quali sono emersi gravi indizi a carico di entrambi. La procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip la misura più restrittiva del carcere.