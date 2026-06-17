Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 17 giugno

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
17.06.2026

Maturità e fake news, torna la campagna sensibilizzazione contro le bufale durante gli esami

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Torna “Maturità al sicuro”, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica in collaborazione con Skuola.net, arrivata alla diciannovesima edizione. L’iniziativa, scrive l’Ansa, nasce dall’analisi dei comportamenti e delle credenze degli studenti e punta a contrastare le fake news sull’esame di Stato, favorendo un clima più sereno durante le prove.

Secondo un monitoraggio realizzato da Skuola.net su un campione di 1.000 maturandi, il 20% degli studenti è convinto di poter trovare online informazioni utili prima dell’apertura dei plichi ministeriali. In particolare, il 13% pensa che possano circolare in anticipo gli argomenti delle prove, mentre il 7% ritiene di poter reperire addirittura il testo integrale delle tracce.

La ricerca evidenzia inoltre che il 16% dei candidati trascorrerà la vigilia dell’esame sveglio fino a tardi, o si alzerà all’alba, per controllare social network e siti specializzati alla ricerca di anticipazioni. Un ulteriore 30% resterà invece sveglio per ripassare. Come riporta l’agenzia, l’80% degli studenti è consapevole che in rete circolano previsioni, “totoesame” e materiali per il ripasso.

Sul fronte dei dispositivi elettronici, l’85% dei maturandi sa che lo smartphone deve essere consegnato alla commissione prima di sedersi al banco, pena l’invalidazione della prova e dell’esame. Tuttavia, il 10% ritiene di poter tenere il cellulare in tasca purché spento, mentre il 5% crede di poterlo utilizzare rischiando soltanto una riduzione del voto finale. Non mancano dubbi nemmeno sugli smartwatch.

Quasi uno studente su cinque, il 19%, potrebbe incorrere nell’esclusione. Il 16% pensa infatti di poterli indossare se disconnessi da Internet, mentre il 3% ritiene di poterli usare. La confusione riguarda anche l’intelligenza artificiale. Quasi un quarto dei maturandi, il 23%, è convinto di poter portare in aula dispositivi tecnologici e app capaci di utilizzare l’IA senza connessione.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Precari scuola: scaduto il contratto, come richiedere la NASpI? Attenzione agli errori più comuni

Lara La Gatta

Previdenza complementare, proroga al 2030 per l’opzione di passaggio dal TFS al TFR: chi riguarda e cosa comporta

Lara La Gatta

Aumenti e arretrati docenti e Ata, soldi a luglio in busta paga? DIRETTA ore 17:00

Redazione

Carta del Docente: strumenti musicali, hardware e software per una didattica più innovativa

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata