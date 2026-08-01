La “Costituzione a punti”: prosegue l’inziativa del Senato, può essere un ottimo strumento per la progettazione di attività di educazione civica

Promuovere la conoscenza della Costituzione italiana e rafforzare la cultura della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni: Sono questi gli l’obiettivi di “La Costituzione a punti”, l’iniziativa del Senato della Repubblica pensata per coinvolgere studenti e cittadini in un percorso di approfondimento sui principi fondamentali della Carta.

Il progetto sarà fruibile anche per il prossimo anno scolastico e punta a rendere più accessibile e partecipata la conoscenza della Costituzione attraverso attività formative, materiali informativi e strumenti interattivi che favoriscono un approccio concreto ai valori della democrazia, della legalità e della partecipazione civica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Senato per la diffusione della cultura costituzionale e dell’educazione civica, con l’intento di stimolare una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri sanciti dalla Carta e di rafforzare il legame tra i cittadini e le istituzioni repubblicane.

Con “La Costituzione a punti”, Palazzo Madama punta a trasformare lo studio della Costituzione in un’esperienza coinvolgente, capace di parlare soprattutto ai più giovani e di promuovere una partecipazione sempre più informata e responsabile alla vita democratica del Paese.

Il programma proposto dal Senati presenta un suo interesse anche per le scuole che possono utilizzarlo ottimamente per svolgere almeno una parte delle ore di educazione civica previste dalla legge 92/2019.

