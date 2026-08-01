Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all’estero, pubblicati i bandi – PDF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4° Serie speciale, concorsi ed esami, numero 58 del 31 luglio 2026) il bando di concorso per la selezione del personale docente da inviare nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero.
I candidati interessati a partecipare alla selezione, si legge nel bando, devono “produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale SPSE selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it autenticandosi attraverso le credenziali SPID o CIE”.
La domanda, si legge ancora, “deve essere inviata a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonche’ contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del MAECI-Sezione SFIM e inderogabilmente entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo”.